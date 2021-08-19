سوريا.. "قسد" تعلن انتهاء حملة أمنية بريف الرقة باعتقال 34 من "داعش" ومتعاونين معه

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اعتقال 34 من أفراد تنظيم "داعش" ومتعاملين معه وذلك في عملية أمنية في الريف الغربي لمدينة الرقة شمالي سوريا.

وأوضحت "قسد" أنها أنهت حملة تمشيط ومداهمات واسعة النطاق في مناطق محددة في ريف المحافظة الغربي، ضبطت خلالها أربعة ممن قالت إنهم أعضاء في خلية إرهابية لداعش، إضافة إلى اعتقال 30 من "المتعاملين مع التنظيم في تقديم الدعم اللوجستي وإيواء العناصر الإرهابية".

وأشارت إلى أنها صادرت "كمية من الأسلحة والذخيرة وكذلك ألبسة عسكرية كانت بحوزة الخلية الإرهابية".

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وقالت إن العملية جاءت "بناء على معلومات استخباراتية دقيقة حول تسلل بعض العناصر الإرهابية إلى المخيمات العشوائية في ريف الرقة الغربي بعد تسهيل بعض القاطنين فيها لعمل تلك العناصر وإيوائهم وتقديم الدعم اللوجستي لهم".

وكانت تلك القوات بدأت حملة أمنية غير مسبوقة في مارس الماضي بمشاركة 5 آلاف من أفرادها ضد تنظيم "داعش" والمتعاونين معهم في مخيم الهول شمال شرقي سوريا.

وأعلنت في نهاية الحملة التي استمرت نحو شهر اعتقال العشرات من "داعش"، بينهم قياديون.

المصدر: RT