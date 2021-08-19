أكاديمي لبناني: نحاصر أنفسنا والمواطن سيأخذ المازوت ولو من المريخ

أكد الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية اللبنانية، محمد موسى، مفاجأة اللبنانيين بإعلان الأمين العام لـ "حزب الله" عن موعد قدوم السفينة الإيرانية المحملة بالمازوت.

واعتبر موسى في حديث مع الإعلامي محمد قصاب عبر RT Online أن لبنان أصبح على مفترق طرق بأخذه المازوت من الجمهورية الإسلامية باعتبار أن طهران تقبع تحت العقوبات الأمريكية و"هو ما قد يعرض لبنان لعقوبات اقتصادية جديدة"، مشيرا إلى أنه "كان الأجدى أن تقدم الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب طلبا للمجتمع الدولي لاستثناء لبنان من هذه العقوبات والسماح للسفن بالقدوم من إيران نظرا للحاجة الماسة للشارع اللبناني".

وفي السياق نفسه، شدد موسى على أهمية دور المؤسسة العسكرية في ضبط عمليات التهريب والاحتكار الحاصل في مشتقات النفط مع ضرورة مراقبة البلديات ومخزونها من مادة المازوت قائلا: "نتحدث عن الحصار ونحن نحاصر أنفسنا".

وردا على سؤال حول الخيارات المطروحة لدى المواطن اللبناني، أكد موسى بأن المواطن اللبناني لم يعد يستطيع التحمل أكثر من ذلك وبأنه رغم كل التحذيرات الدولية والعقوبات "مستعد أن يأخذ البنزين والمازوت ولو من المريخ".