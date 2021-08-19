مصر.. محكمة تصدر قرارا بحق نائب سابق وآخرين بقضية نشر أخبار كاذبة حول الأوضاع في البلاد

قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر، تأجيل محاكمة زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين في قضية نشر أخبار كاذبة، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.

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ونسبت النيابة العامة في القضية رقم 957 لسنة 2021، إلى البرلماني السابق زياد العليمي، أنه "أذاع وآخر مجهول عمدا بالداخل والخارج أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن نشر بتاريخ 14 نوفمبر 2016 مقالا بعنوان (السؤال الصحيح لماذا تؤيد هذا النظام؟) عبر موقع الإلكتروني أورد فيه بيانات وشائعات كاذبة منها عدم نجاح مشروع قناة السويس الجديدة وإهدار الدولة لأموال المصريين وكان من شأن ذلك إضعاف الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس والحق وضرب المصلحة العامة".

واتهمته النيابة أيضا بأنه "أذاع وآخر مجهول عمدا بالداخل والخارج أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر بتاريخ 22 نوفمبر 2016 مقالا بعنوان (أرض النوبة لها ورثة أيضا) عبر موقع إلكتروني أورد فيه أخبار وبيانات وشائعات عن اضطهاد مؤسسات الدولة لأهل النوبة وتهجيرهم قسريا ونزعهم ملكية أراضيهم بسعر غير عادل وطرحها للبيع لغير المصريين للإيحاء للرأي العام العالمي بانتهاك الدولة لحقوق أهلها وارتكابها جرائم في حق مواطنيها بالمخالفة للدستور والقوانين، على حد وصف قرار الإحالة".

وأسندت النيابة العامة لهشام فؤاد، أنه "أذاع عامدا بالداخل والخارج أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأنه بتاريخ 15 أغسطس 2016، عبر لقاء مصور بموقع إلكتروني خبرا وصف ثورة 30 يونيو انقلاب العسكري، للإيحاء للرأي العام العالمي بعدم شرعية مؤسسات الدولة الدولة المصرية وكان من ذلك أيضا إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وإضعاف الثقة المالية فيها والإضرار بالمصالح القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر في المصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات".

كما أسندت النيابة العامة له أنه "أذاع عمدا بالداخل والخارج أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورات تضمنت أخبارا كاذبة ادعى فيها وجود معتقلين بالسجون للإيحاء للرأي العام بوجود انتهاكات لحقوق المواطنين بمصر وانتهاك العاملين بوزارة الداخلية للقانون".

وكان دفاع المتهمين قد طلب من المحكمة السماح له باتخاذ إجراءات ردها عن نظر القضية.

ناصر حاتم

المصدر: RT