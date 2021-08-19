 
مباشر

ولي عهد أبوظبي يبحث مع ماكرون التطورات في المنطقة

أخبار العالم العربي

ولي عهد أبوظبي يبحث مع ماكرون التطورات في المنطقة
Reuters
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3fw

بحث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك و"جهود البلدين في دعم السلام والاستقرار في المنطقة".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، اليوم الخميس، ناقشا فيه عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهود البلدين في دعم السلام والاستقرار في المنطقة، حسب ما ذكرت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية.

وأكد الجانبان في هذا الصدد على أهمية دفع الجهود باتجاه ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة من خلال الحلول الدبلوماسية والحوار الفاعل بما يحقق تطلعات الشعوب إلى البناء والتنمية والعيش بسلام واستقرار.

كما تناول الاتصال مستجدات جائحة "كورونا" في البلدين والعالم وجهود التعامل معها على مختلف المستويات.

المصدر: "وام"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا