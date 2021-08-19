تعرف على شروط سفر المصريين إلى الكويت بعد فتح الطيران مع مصر

كشف أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج والمقيم في الكويت علاء سليم، أنه من المقرر وضع آلية تنسيق لتنفيذ قرار سفر المصريين للكويت بعد فتح الطيران.

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وأكد أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن شروط سفر المصريين تعد نفس الشروط التي وضعت من قبل مجلس الوزراء الكويتي، والتي تتمثل فى أن المغادر لا بد أن يكون حصل على جرعتي لقاح كورونا، وأجرى مسحة بي سي آر "pcr"، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

ويشترط أن يكون المسافر أجرى مسحة بي سي آر pcr قبل 72 ساعة من ركوبه الرحلة المتجهة إلى الكويت، كما أنه سيخضع لعزل منزلي لمدة 7 أيام بعد وصوله، إلا أن هناك حالة واحدة لكسر هذه المدة من خلال إرسال مسحة بي سي آر "pcr" على تطبيق مناعة الإلكتروني.

وأضاف سليم: "أنه يشترط أيضًا بالنسبة للعودة أن يكون المسافر أجرى مسحة بي سي آر "pcr"، تدل على خلوه من فيروس كورونا، وأن يكون المسافر كذلك حاصلًا على جرعتي لقاح كوورنا بواحد من اللقاحات المعتمدة في دولية الكويت".

أما عن اللقاحات المعتمدة في الكويت أوضح الدكتور علاء سليم أن الكويت تعتمد 4 لقاحات، إلا أنه ليس من بينهم لقاح سينوفارم الصيني الذي سبق واعتمدته مصر ضمن اللقاحات التي يجري التطعيم بها، مضيفا أن اللقاحات المعتمدة في الكويت أبرزها لقاحات أسترازينيكا وفايزر وجونسون وموديرنا، وفي حالة لقاح جونسون آند جونسون يتم الاكتفاء بجرعة واحدة.

وعلى المسافر ضمن شروط السفر إلى الكويت أن يتم إثبات التحصين من فيروس كورونا بمجرد وصوله إلى الكويت عن طريق تطبيق مناعة وتطبيق هويتي.

أما عن إثبات التحصين خارج الكويت أو الحصول على لقاح كورونا من خارج الكويت، فيتم ذلك عن طريق إظهار شهادة التطعيم أو شهادة الحصول على لقاح كورونا.

ويجب أن تتضمن شهادة الحصول على لقاح كورونا من خارج الكويت: اسم مطابق لجواز السفر، ونوع اللقاح، وتاريخ أخذ الجرعات، واسم جهة التطعيم، ورمز كيو آر (QR) فايل للتأكد إلكترونيًا.

وفي حالة عدم توافر رمز كيو آر (QR)، يتم تحمل شهادة التطعيم إلكترونيًا عبر موقع وزارة الصحة الكويتية.

وتشترط الكويت على المسافرين التوقيع على تعهد بمجرد الوصول إلى الكويت، بأن يسجل المسافر في تطبيق «شلونك» برقم هاتف كويتي.

ومن شروط السفر إلى الكويت دفع قيمة فحصي بي سي آر مسبقًا عبر تطبيق "كويت مسافر" وهو تطبيق لتسهيل إجراءات السفر، إلا أن هذا لا يشترط للمسافرين إلى الكويت المحصنين وإنما يطبق على غير المحصنين من الزائرين والمقيمين.

المصدر: الوطن