لبنان: خوفا من التسمم في ظل انقطاع الكهرباء دعوات لتقليل شراء الأغذية

دعت جمعية المستهلك في لبنان، اليوم الخميس، إلى التقليل من شراء الأغذية المبردة والشراء بحسب الحاجة، في ظل الانقطاع المتقطع أو الكلي للكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الجمعية في بيان إنه في ظل أزمة الكهرباء، يجب "عدم الاعتماد على البراد أو الثلاجة لحفظ الغذاء لمدة طويلة، مع ازدياد المخاطر التي تهدّد سلامة غذاء المستهلك"، مبينة أن " البرودة المتقطعة تزيد من مخاطر الغذاء، وخصوصا أنها تتخطى الحدود الحرجة وتعرض المستهلكين للتسمم الغذائي".

كما نصحت بـ"الشراء بحسب الحاجة اليومية وتجنب التخزين المبرد، والامتناع عن تخزين اللحوم والأجبان والألبان في البراد أو الثلاجة إلا إذا حافظت كل الوقت على درجة الأمان، أي 4 درجات مئوية للتبريد، واللجوء إلى تجفيف الخضار والفواكه كطريقة حفظ بديلة، والتخفيف من شراء الأغذية المبردة والمثلجة والشراء من متجر موثوق به".

وشددت على أن :هذه الإجراءات وقائية لحماية سلامة المستهلكين وصحتهم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن".

المصدر: "النهار"