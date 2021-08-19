مصر تنجح في تركيب توربينات سد ضخم في دولة إفريقية

قال وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في مصر رزق جالي نصرالله، إن التحالف المصري من شركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك، نجح في تركيب أول توريبنات سد ضخم في تنزانيا.

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وأوضح أن التحالف نجح في البدء في أعمال تركيب أول أجزاء التوربينة الأولى لتوليد الطاقة الكهرومائية بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية بدولة تنزانيا JNHPP، في حضور مسؤولي وزارة الطاقة وشركة الكهرباء التنزانية.

وأضاف النائب أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية المؤهلة لتركيب أجزاء التوربينة الأولى، بينما يبلغ إجمالي 9 توربينات تصل سعة التوربينة الواحدة إلى 235 ميجا وات بإجمالي 2115 ميغاوات، وتجري الأعمال المدنية بها بالتوازي على مدار اليوم دون توقف من خلال المهندسين والفنيين المصريين.

ويعتبر سد يوليوس نيريري في تنزانيا مشروعا قوميا لأبناء الشعب التنزاني، حيث ينتظر أن تبلغ سعته التخزينية 34 مليار متر مكعب.

ويقع السد في نطاق محمية غابة سيلوس بمقاطعة موروجورو، وينفذه تحالف لشركتين مصريتين ضمن اتفاقية بين الحكومتين المصرية والتنزانية.

وسيقام سد يوليوس نيريري على مساحة تبلغ نحو 1200 كيلو متر مربع، على أن يمتد لنحو مئة كيلومتر بروافد ومنابع ممتدة على مساحة 158 ألف كيلو متر مربع.

ومن المقرر أن يبلغ الإنتاج السنوي لمحطة توليد الطاقة نحو ستة ملايين كيلوات ساعة من متوسط تدفق سنوي يبلغ نحو 28 مليار متر مكعب.

المصدر: المصري اليوم + RT