الدفاعات الجوية السعودية تعترض مسيرة مفخخة بأجواء اليمن أطلقت تجاه المملكة
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اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الخميس، طائرة مسيرة مفخخة بأجواء اليمن أطلقت تجاه المملكة.
وقال التحالف: "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة"، مؤكدا "أننا نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".
#عاجل— واس العام (@SPAregions) August 19, 2021
التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.#واس_عام
المصدر: "واس"