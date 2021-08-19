الدفاعات الجوية السعودية تعترض مسيرة مفخخة بأجواء اليمن أطلقت تجاه المملكة

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اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الخميس، طائرة مسيرة مفخخة بأجواء اليمن أطلقت تجاه المملكة.

وقال التحالف: "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة"، مؤكدا "أننا نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

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التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) August 19, 2021

المصدر: "واس"