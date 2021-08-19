نصرالله: نحن نرفض الفراغ وندعو لتشكيل حكومة لبنانية

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، إن "هناك من يحاول تحميلنا مسؤولية الإخفاق في تأليف الحكومة، وهذا غير صحيح"، مؤكدا "أننا ندعو لتشكيل حكومة ونرفض الفراغ".

وذكر نصرالله في كلمة متلفزة: "أننا رفضنا استقالة الحكومة الحالية وموقفنا معروف، ورفضنا استقالة الحكومة السابقة ودعونا دائما لتشكيلها ونساعد على التشكيل ونسهّل ذلك"، مشيرا إلى أن "هناك من يحاول في الداخل والخارج دائما أن يحملنا مسؤولية الاخفاق بتشكيل الحكومة، بحجة أننا لا نضغط على حلفائنا، وهذا كلام لا معنى له".

وأكد: "أننا نترقب بكل أمل ورجاء ما ستكشف عنه لقاءات رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي"، مشددا على أن "إيران لم تتدخل أبدا في تأليف أي حكومة في لبنان أو تعطيلها، بل هناك أطراف خارجية تقوم بذلك".

وحول الوضع الاقتصادي قال نصرالله: "يجب متابعة الأوضاع المعيشية في لبنان بجدية وبحزم وعزم. كما يجب العمل بقوة على مواجهة الأزمات والحد منها، فقضية البنزين والمازوت وبعد ما يقوم به الجيش منذ أيام، تبين أنها أزمة مفتعلة وأزمة مصطنعة، لأن الدولة كانت تؤمن الدعم والشركات كانت تستلم وتسلم".

وأضاف: "في وسط الحركة هذه كان الاحتكار والتخزين والتهريب، وكان يمكن للدولة معالجتها من اليوم الأول، لمنع كل أشكال الاذلال التي عانى منها اللبنانيون.. لو أقدمت على هذا القرار منذ اليوم الأول لما حصل الذي حصل في الأيام الماضية".

ورأى أنه "على الدولة والقوى الأمنية أن تزج هؤلاء المحتكرين في السجون حتى يتوقف الاذلال والازمة المصطنعة". كما دعا الحكومة الحالية إلى "الاسراع بإقرار البطاقة التموينية التي يمكنها التخفيف من المعاناة".

المصدر: RT