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السعودية.. طبيب يحذر من زيادة إصابات كورونا بين الأطفال (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية.. طبيب يحذر من زيادة إصابات كورونا بين الأطفال (فيديو)
Reuters AHMED YOSRI
فيروس كورونا في السعودية
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حذر طبيب سعودي من زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال في المملكة، مشيرا إلى أن الأبحاث جارية حول العمل على تحصين الأطفال ضد الفيروس.

وقال الدكتور خالد غليلة استشاري الأمراض المعدية في تصريح لقناة "الإخبارية"، إن "السعودية ستكون من أوائل الدول التي تصل إلى نسبة تحصين 70% ضد الفيروس خلال شهرين".

وأضاف غليلة أن "توفير اللقاح بالكميات الحالية، يعتبر تحد كبير على الدولة وعلى القطاعات الصحية".

وأوضح أن "هناك احتمالا بسيطا، لزيادة نسبة حالات الإصابات بين الأطفال"، لافتا إلى أن "الأبحاث جار العمل عليها، بشأن تحصين الأطفال الأقل من 12 عاما، ومن المحتمل أن تخرج للنور خلال 6 أشهر".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة السعودية لاحظت آثار اللقاح من حيث الأعراض وتحورات كورونا، الأمر الذي أسفر عن انخفاض عدد حالات الوفاة".

المصدر: قناة "الإخبارية" السعودية

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