السعودية.. طبيب يحذر من زيادة إصابات كورونا بين الأطفال (فيديو)

حذر طبيب سعودي من زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال في المملكة، مشيرا إلى أن الأبحاث جارية حول العمل على تحصين الأطفال ضد الفيروس.

وقال الدكتور خالد غليلة استشاري الأمراض المعدية في تصريح لقناة "الإخبارية"، إن "السعودية ستكون من أوائل الدول التي تصل إلى نسبة تحصين 70% ضد الفيروس خلال شهرين".

وأضاف غليلة أن "توفير اللقاح بالكميات الحالية، يعتبر تحد كبير على الدولة وعلى القطاعات الصحية".

فيديو | استشاري أمراض معدية لـ #نشرة_النهار: إذا وصلنا إلى تحصين 70% من المجتمع خلال شهرين سنكون من أوائل الدول في التحصين ضد #كورونا.. وستقل الكثير من الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا #الإخباريةpic.twitter.com/AfuFNZ1ISo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 18, 2021

وأوضح أن "هناك احتمالا بسيطا، لزيادة نسبة حالات الإصابات بين الأطفال"، لافتا إلى أن "الأبحاث جار العمل عليها، بشأن تحصين الأطفال الأقل من 12 عاما، ومن المحتمل أن تخرج للنور خلال 6 أشهر".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة السعودية لاحظت آثار اللقاح من حيث الأعراض وتحورات كورونا، الأمر الذي أسفر عن انخفاض عدد حالات الوفاة".

المصدر: قناة "الإخبارية" السعودية