تونس تعدل موعد حظر التجول وتقرّ إجراءات جديدة لمكافحة كورونا

قررت السلطات التونسية تعديل مواعيد حظر التجول لتبدأ من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأربعاء، بعد أن كان يبدأ من العاشرة ليلا وحتى السادسة صباحا.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أصدرته يوم الأربعاء أن هناك تدابير احترازية سيتم اتخاذها خلال الفترة الراهنة، وقالت إنه تقرر ما يلي:

- منع كل التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المغلقة،

- السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بحضور التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة مع ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها،

- على أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان على الساعة العاشرة ليلا،



• على جميع الوافدين على البلاد التونسية عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، الاستظهار بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد-19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه عند التسجيل مع ضرورة الاستظهار بشهادة في الغرض، مع وجوب الخضوع لحجر صحي إجباري لمدة 10 أيام ابتداءا من تاريخ الدخول إلى البلاد التونسية،

- يُستثنى من الحجر الصحي الإجباري الوافدين الذين أثبتوا استكمالهم لعملية التلقيح،



- تسريع حملة التلقيح والتقصي الموسع لحاملي الفيروس،

- تشديد التطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومي،

- توحيد الإجراءات وإحكام التنسيق على المستوى الجهوي حسب مؤشرات انتشار العدوى بين المعتمديات والبلديات.

المصدر: RT