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الجزائر.. إخماد كافة الحرائق التي عصفت بشمال البلاد لأكثر من أسبوع

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الجزائر.. إخماد كافة الحرائق التي عصفت بشمال البلاد لأكثر من أسبوع
Reuters ABDELAZIZ BOUMZAR
إخماد الحرائق في الجزائر
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أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر عن إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد لأكثر من أسبوع، وأسفرت عن مقتل 90 شخصا على الأقل بينهم 33 جنديا.

وقالت المديرية في بيان لها: "لم تسجل مصالحنا أي حريق صباح الأربعاء، وأخمدت فرق الحماية المدنية البؤر السبع المتبقية في ست ولايات".

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وأتت الحرائق الهائلة التي استعرت في 9 أغسطس على عشرات الآلاف من الهكتارات من الغابات في 26 ولاية من أصل 58 ولاية في الجزائر.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن أن غالبية الحرائق مفتعلة.

ومن أجل مكافحة النيران، استخدم الجيش الجزائري خمس مروحيات روسية من طراز "إم إي-26".

كذلك، ساهمت في العمليات طائرتين فرنسيتين تم توفيرهما عبر الاتحاد الأوروبي وطائرة إسبانية.

المصدر: "أ ف ب"

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