تونس: ضبط 20 أجنبيا حاولوا التسلل إلى البلاد

تمكنت الأجهزة الأمنية التونسية من ضبط 20 مجتازا للحدود الجزائرية التونسية بصورة لا شرعية بمساعدة شخص تونسي نقلهم على متن سيارته.

وخلال قيام دورية مشتركة بين فرفة الإرشاد الحدودي بفريانة وفرقة حدود المتنقلة بضبط هؤلاء الأفراد، لاذ صاحب السيارة بالفرار تاركا عربته.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الإرشاد الحدودي بفريانة بإدراج المعني بالأمر بالتفتيش وبتحرير محضر عدلي في شأنه من أجل التنظيم والمساعدة والتوسط على دخول اشخاص إلى التراب التونسي أو مغادرته خلسة بمقابل، وحجز السيارة، وتحرير محضر من أجل اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة بالنسبة للأجانب الحاملين للجنسيات الإيفوارية والسيراليونية والمالية والغينية، والاحتفاظ بهم.

المصدر: "موزاييك"