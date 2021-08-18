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الكويت تستأنف رحلاتها الجوية مع مصر والهند ودول أخرى

أخبار العالم العربي

الكويت تستأنف رحلاتها الجوية مع مصر والهند ودول أخرى
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
مطار الكويت
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أعلنت الكويت أنها ستستأنف رحلاتها الجوية مع مصر والهند وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا ونيبال، مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.

وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان له إن "الكويت ستستأنف الرحلات الجوية مع مصر والهند ودول أخرى مع الالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة كورونا التي حددتها اللجنة الوزارية".

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وأضاف أن "القرار يشمل أيضا بنغلاديش وباكستان وسريلانكا ونيبال".

 

المصدر:  "رويترز"

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