مستشار الرئيس المصري: "قد نكون على مشارف موجة رابعة من كورونا في البلاد"

حذر مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين من احتمال اندلاع موجة جديدة من جائحة كورونا في البلاد، لافتا إلى أن مصر "قد تكون على مشارف موجة رابعة من الوباء".

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وأوضح أن الوضع يتم مراقبته جيدا، حيث يتم رصد قدر زيادتها ونسبتها، حتى التأكد من أننا في موجة رابعة.

وقال: "قد نكون على مشارف موجة رابعة"، موضحا أن كميات اللقاحات المضادة للفيروس التي تصل مصر كبيرة.

وأضاف أن مصر منذ فترة طويلة وضعت استراتيجية كبيرة جدا برعاية سياسية كبيرة للحصول على أكبر قدر من اللقاحات ومن مصادر متعددة، وتسعى للحصول على أكبر قدر من اللقاحات، من أجل هدف قومي وهو تطعيم أكبر عدد ممكن من السكان، فحينما كانت كميات اللقاحات قليلة في البداية بدأنا في تطعيم 3 فئات شملت الكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية