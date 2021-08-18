الطرد من الخدمة والسجن 12 عاما.. أحكام بحق قوة أمنية رافقت مسؤولا عراقيا اغتيل مؤخرا

أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي في العراق اليوم الأربعاء حكما بالسجن 12 عاما والطرد من الخدمة بحق القوة الأمنية المكلفة بحماية مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي الذي اغتيل مؤخرا.

وذكرت المحكمة في بيان صحفي: "أصدر حكما بحق ضابط وتسعة منتسبين من مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة بالسجن 12 عاما والطرد من الخدمة وفقا للقوانين النافذة".



وأضافت أن "الحكم يأتي على خلفية تخاذل المنسوبين آنفا في القيام بواجبهم في تأمين الحماية اللازمة للشهيد المهندس عبير الخفاجي مدير بلدية كربلاء أثناء حملة لرفع التجاوزات في المحافظة".

وفي العاشر من أغسطس الحالي أفاد مراسل RT في العراق بمقتل مسؤول محلي في محافظة كربلاء جنوبي البلاد خلال رفعه تجاوزات في الشارع.

المصدر: RT