تونس.. وضع 3 مستشارين سابقين قيد الإقامة الجبرية‎‎

أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بأنه "تم وضع ثلاثة مستشارين سابقين في حكومتي يوسف الشاهد وهشام المشيشي تحت الإقامة الجبرية".

وأشارت الإذاعة إلى أن المستشارين هم "لطفي بن ساسي المستشار الاقتصادي في حكومة يوسف الشاهد، ومفدي المسدي المستشار الإعلامي في حكومة هشام المشيشي، وبلحسن بن عمر المستشار القانوني والمكلف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان في حكومة المشيشي".

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وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشخصيات التي تخضع للإقامة الجبرية بلغ 10 أشخاص وهم كل من: أنور معروف (وزير سابق) ورياض الموخر (وزير سابق) ولطفي بن ساسي (مستشار سابق) ومفدي المسدي (مستشار سابق) وبلحسن بن عمر(مستشار سابق) وزهير المخلوف (نائب مجمد) ومحمد صالح اللطيفي (نائب مجمّد) ولزهر لونقو (مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية) وبشير العكرمي (وكيل الجمهورية السابق) والطيب راشد (الرئيس الأول لمحكمة التعقيب).

المصدر: "موزاييك أف أم"