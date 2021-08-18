الرئيس الجزائري يترأس اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن

أفاد مراسل RT بالجزائر بأن الرئيس عبد المجيد تبون ترأس الأربعاء اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن، متهما حركتي "رشاد" و"الماك" بإشعال الحرائق واغتيال المواطن جمال بن إسماعيل.

وقال المجلس الأعلى للأمن إن حركتي "رشاد" و"الماك" ضالعتين في إشعال الحرائق واغتيال المواطن جمال بن إسماعيل.

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وأفادت الرئاسة الجزائرية في بيان بأن الرئيس عبد المجيد تبون ترأس اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه إسرائيل ضد الجزائر.

وقالت إنه وبعد تقديم المصالح الأمنية حصيلة للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات لا سيما ولايتي تيزي وزو وبجاية، أسدى الرئيس تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين "الماك" و"رشاد" في إشعالها، وكذا تورطهما في اغتيال جمال بن إسماعيل.

وقرر المجلس الأعلى للأمن زيادة على التكفل بالمصابين وتكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية إلى غاية استئصالهما جذريا لا سيما "الماك" التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب وإسرائيل.

وشدد المجلس على أن الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر تطلبت إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية.

إلى ذلك، كلف الرئيس تبونه الجيش باقتناء 6 طائرات مختلفة الحجم موجهة لإخماد الحرائق، مشددا على قدسية الوحدة الوطنية.

وجدد الرئيس الجزائري في ختام الاجتماع بالمناسبة تقديره للهبة التضامنية للشعب الجزائري وشكره لكل الأسلاك الأمنية والحماية المدنية وقطاع الصحة والمواطنين المتطوعين على المجهودات الكبيرة المتواصلة لإخماد الحرائق.

المصدر: RT