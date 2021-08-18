الرئيس العراقي يدعو لحوار وطني لخلق أجواء انتخابية تسودها الثقة

دعا الرئيس العراقي برهم صالح لإطلاق حوار وطني يهيئ لأجواء انتخابية تسودها الثقة.

وقال في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء الإمام الحسين، إن "ملحمة عاشوراء تخطت بمآثرها حدود الزمان والمكان وموقف الإمام الحسين عليه السلام كان فرقانا بين الحق والباطل".

وأضاف أن "العراق يمر بمرحلة فاصلة ولحظة وطنية فارقة، واستحقاقات ملحة لا تخلو من تحديات جسيمة، من بينها إنهاء الفساد وترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة بسيادة كاملة".

وتابع صالح: "علينا الاحتكام الى إرادة الشعب عبر الانتخابات، ويجب ألا نستخف بحجم التحديات التي تكتنف العملية الانتخابية وأن نتعامل مع المخاوف القائمة حولها بجدية عبر حوار وطني لتطمين العراقيين وغلق الثغرات".

وأشار إلى أن "الانتخابات يجب أن تكون المسار السلمي للتغيير والإصلاح والخروج بالبلد من أزماته المتراكمة، وهذا لن يتحقق من دون الإرادة الحرة للعراقيين بعيدا عن أي تدخل أو تلاعب، فالشعب مصدر السلطة وأساس الحكم".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من أكتوبر المقبل.

المصدر: RT