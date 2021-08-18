ليبيا.. المنقوش تبحث مع السفير التركي التعاون بين البلدين

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات، بهدف دراستها والتوقيع عليها من الجانبين.

وبحثت المنقوش مع السفير التركي وفقا للصفحة الرسمية للوزارة، توطيد أواصر التعاون الدبلوماسي من خلال مذكرة التفاهم المتعلقة برفع القدرات والمهارات الدبلوماسية لموظفي وزارة الخارجية والاستفادة من الخبرات بين البلدين في هذا المجال.

كما بحثت أيضا الخطوات الممكن اتخاذها لاستئناف الرحلات بين تركيا وليبيا عبر الخطوط التركية، بالإضافة إلى مناقشة موضوع التعاون بين الشركات الليبية ونظيرتها التركية في مجال الإنشاءات.

وتم خلال اللقاء التطرق لمذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة في مجالات السياحة، الثقافة، الحكم المحلي، الإسكان، التعمير، العمل، العدل، الاقتصاد والتجارة، الاتصالات، بهدف دراستها والتوقيع عليها من الجانبين إضافة إلى تمثين أواصر التعاون الدبلوماسي من خلال.

وأعربت الوزيرة في ختام اللقاء عن شكرها للرئاسة والحكومة التركية عن تضامنها ودعمها للشعب الليبي في مواجهة جائحة كورونا في إشارة إلى كمية اللقاحات ضد فيروس كورونا التى أرسلتها تركيا إلى ليبيا، بالإضافة إلى استجابتها السريعة بإرسالها لوفد من الاطباء والأخصائيين بقطاع الصحة التركية للوقوف على احتياجات القطاع الصحي الليبي.

جدير بالذكر أن المناقشات التي كشفت عنها صفحة الوزارة لم تتطرق إلى ضرورة سحب القوات التركية والمرتزقة من ليبيا على الرغم المطالبات الواسعة بضرورة خروجها تنفيذا لوقف إطلاق النار وهو ما ترفضه تركيا علنا.

المصدر: RT