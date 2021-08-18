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مصر.. نقل توفيق عكاشة للمستشفى بعد أزمة مفاجئة (صورة)

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مصر.. نقل توفيق عكاشة للمستشفى بعد أزمة مفاجئة (صورة)
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تعرض الإعلامي المصري المعروف توفيق عكاشة لأزمة صحية مفاجئة خلال قضائه إجازته الصيفية، اضطرته لدخول المستشفى.

مصر.. نقل توفيق عكاشة للمستشفى بعد أزمة مفاجئة (صورة)
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وجرى نقل عكاشة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية له لبيان سبب أزمته الصحية، حيث يعاني عكاشة من مرضي الضغط والسكر.

ويعد توفيق عكاشة إعلامي منذ عام 1991، وهو صحفي وسياسي مصري وهو رئيس مجلس إدارة قناة الفراعين، وأحد مؤسسي حزب مصر القومي الذي تأسس عقب ثورة مصر 2011، حيث أثار منذ هذه الفترة وحتى وقت قريب الكثير من الجدل.

المصدر: الوطن

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