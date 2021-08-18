السيسي يصدر قرارا بشأن وكالة الفضاء المصرية

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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتجديد تعيين محمد عفيفي طه القوصي رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 19 أغسطس 2021.

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وتعد وكالة الفضاء المصرية هيئة عامة اقتصادية مصرية، لها شخصية اعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، أنشئت بالقانون رقم 3 لسنة 2018.

وتهدف إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.

وفي 2019، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعيين محمد عفيفي طه أحمد القوصي رئيسا تنفيذيا للوكالة برتبة وزير لمدة عام.

المصدر: اليوم السابع