السفارة السعودية لدى باريس تحذر المواطنين من حرائق غابات "le Var"

وجهت السفارة السعودية لدى باريس تحذيرات للمواطنين المتواجدين بمنطقة جنوب فرنسا، من أخذ الحيطة والحذر حيال الحرائق التي تشهدها غابات منطقة "le Var".

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وعلى حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت السفارة: "تأمل السفارة من المواطنين الكرام المتواجدين بمنطقة جنوب فرنسا أخذ الحيطة والحذر حيال الحرائق التي تشهدها غابات منطقة le Var، واتباع التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن".

وأرفقت في حسابها أرقام هواتف، دعت المواطنين للتواصل معها لأي طارئ أو استفسار.

تأمل السفارة من المواطنين الكرام المتواجدين بمنطقة جنوب فرنسا أخذ الحيطة والحذر حيال الحرائق التي تشهدها غابات منطقة le Var ، واتباع التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

ولأي طارئ أو استفسار الاتصال بالسفارة على الأرقام المبينة في التغريدة المثبتة — Arabie Saoudite en France (@KSAembassyFRA) August 18, 2021

المصدر: RT