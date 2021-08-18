 
مباشر

السفارة السعودية لدى باريس تحذر المواطنين من حرائق غابات "le Var"

أخبار العالم العربي

السفارة السعودية لدى باريس تحذر المواطنين من حرائق غابات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r32o

وجهت السفارة السعودية لدى باريس تحذيرات للمواطنين المتواجدين بمنطقة جنوب فرنسا، من أخذ الحيطة والحذر حيال الحرائق التي تشهدها غابات منطقة "le Var".

إقرأ المزيد
الرياح تعرقل جهود إخماد حريق غابات ضخم في فرنسا
الرياح تعرقل جهود إخماد حريق غابات ضخم في فرنسا

وعلى حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت السفارة: "تأمل السفارة من المواطنين الكرام المتواجدين بمنطقة جنوب فرنسا أخذ الحيطة والحذر حيال الحرائق التي تشهدها غابات منطقة le Var، واتباع التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن".

وأرفقت في حسابها أرقام هواتف، دعت المواطنين للتواصل معها لأي طارئ أو استفسار.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا