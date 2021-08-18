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النيابة العامة تتسلم نتائج التحقيق مع زوجة البشير ومسؤولين آخرين

أخبار العالم العربي

النيابة العامة تتسلم نتائج التحقيق مع زوجة البشير ومسؤولين آخرين
Reuters
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تسلم النائب العام السوداني المكلف نتائج التحقيق في 4 من الدعاوى المتعلقة برموز النظام السابق من بينهم زوجة الرئيس السابق والمتعلقة بتهم منها الثراء الحرام وغسل الأموال.

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وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" "بتسلم النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان بمكتبه بالنيابة العامة من نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه أمس نتائج التحقيق في عدد 4 من الدعاوى المتعلقة برموز النظام السابق من بينهم زوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر ووزير التخطيط بولاية الخرطوم الأسبق عبد الباقي عبد الفضيل ومسئول الإيرادات بالقصر الجمهوري أحمد محمد علي حسن (الفشاشوية)، توطئة لإحالتها للمحاكم المختصة".

وتابعت الوكالة "تواجه زوجة الرئيس المخلوع تهما تحت المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 م تعديل 1996م تتعلق بتجاوزات وتملك أراضي سكنية وعقارات، كما يواجه بقية المتهمين تهما بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه والقانون الجنائي وقوانين غسل الأموال وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تتعلق بفساد مالي وتجاوزات إبان توليهم مناصبهم في العهد البائد".

المصدر: "سونا"

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