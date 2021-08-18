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بوغدانوف يبحث مع مستشار الرئيس عون الوضع في لبنان

أخبار العالم العربي

بوغدانوف يبحث مع مستشار الرئيس عون الوضع في لبنان
Sputnik
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 قالت الخارجية الروسية، في بيان لها ، إن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، التقى يوم أمس مع أمل أبو زيد مستشار الرئيس اللبناني.

 وخلال اللقاء، تبادل بوغدانوف الذي يشغل أيضا منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مع الضيف اللبناني، بشكل مفصل وعميق وجهات النظر والآراء حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في لبنان.

وتم التركيز بشكل خاص، على أهمية إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، بأسرع وقت ممكن، من أجل التغلب على الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وجدد الجانب الروسي موقفه الثابت في دعم سيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وحل جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال الوطني من قبل اللبنانيين أنفسهم دون تدخل خارجي.

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وتم خلال اللقاء كذلك، بحث ومناقشة عدد من الجوانب الآنية، لزيادة تعزيز التعاون الروسي اللبناني متعدد الأوجه، بما في ذلك إمكانية توفير الأدوية والمعدات الطبية من روسيا، والمساعدة في علاج ضحايا الانفجار في عكار بشمال لبنان.

المصدر: الخارجية الروسية

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