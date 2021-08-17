"شفت المرشد بيعاكس بنت".. قصة انفصال السيناريست المصري الراحل فيصل ندا عن جماعة الإخوان

رحل السيناريست المصري الكبير فيصل ندا صباح يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 81 عاما وفقا لما أعلنه حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

وكان للراحل اهتمامات سياسية إلى جانب عمله بالفن، الأمر الذي دفعه للانضمام إلى جماعة الإخوان لمدة عام كامل، حسبما صرح في مقابلة تلفزيونية.

وقال ندا حينها: إن التحاقه بهذه الجماعة جاء قبل حصوله على شهادة الثانوية العامة، إذ تدرب معهم حينها على السلاح والزحف بمنطقة المقطم.

ولفت إلى أنه كان يشعر بحماسة شديدة خلال هذه الفترة من حياته كما انتابه شعور بأنه من مريدي مرشدهم آنذاك.

واستدرك قائلا: "كلامهم ماكانش بيدخل في ودني، خاصة أنهم كانوا بيتكلموا دايما عن اضطهاد المسيحيين وهو أمر لا يتسق مع قناعاتي الشخصية بأي شكل من الأشكال، وفي مرة شفت المرشد بيعاكس بنت في السيدة زينب ووقتها قررت الانفصال عنهم لأني اتأكدت إنهم ناس كدابة وكل كلامهم عن الفضيلة والشرف كذب في كذب، وحينها قررت الاتجاه لعالم الفن".

وكانت أولى تجارب فيصل ندا في مجال الدراما التليفزيونية مسلسل "هارب من الأيام"، ثم قدم عددا من أبرز المسرحيات منها "المتزوجون" و"من أجل حفنة نساء" وغيرهما، كما كانت له العديد من التجارب السينمائية التي طرحت قضايا مجتمعية وأبرزها "قضية سميحة بدران".

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية