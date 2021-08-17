في رسالة عاجلة إلى الرئيس التونسي.. عبير موسي تطالب بإغلاق مقرات "اتحاد علماء المسلمين" (فيديو)

دعت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس عبير موسي رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى إغلاق مقرات "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي في البلاد.

وأفاد موقع tunisien.tn بأن "موسي أودعت رسالة بمكتب الضبط بقصر قرطاج تضمنت طلبا عاجلا جدا لرئيس الجمهورية بالإذن بالغلق الفوري لمقرات فرع ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" لصاحبه يوسف القرضاوي المتمركز في تونس".

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ودعت موسي سعيد في رسالتها إلى "تقديم طلب عاجل للقضاء لتعليق نشاط هذا الفرع وكل مكونات أخطبوطه الجمعياتي الناشط في فلكه والشروع في إجراءات حله نهائيا وغلق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووقف نشاط التنظيمات السياسية التي تعلن ولائها لدولة الخلافة وتهديم الجمهورية".

وطالبت بـ"تجفيف منابع تمويل "الأخطبوط الإخواني" في تونس من خلال إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية المذكورة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتفعيل صلاحياتها في تصنيف هذه التنظيمات كتنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال والإذن بتجميد أرصدتها المالية والتدقيق في مصادر تمويلها وإحالة ملفاتها إلى القضاء ومحاسبة مؤسسيها وكل من شارك في جرائمها".

ودعت إلى "تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ويمنع تأسيسها والانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها والشروع في محاسبة مؤسسي فروع هذه التنظيمات في تونس طبق التشريع الجاري العمل به".

المصدر: tunisien.tn