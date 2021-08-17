لبنان.. إطلاق رصاص وقذائف وإحراق محطتي وقود إثر خلاف على أولوية تعبئة البنزين (صور + فيديوهات)

أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية بأن منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت فوضى عارمة، وإطلاق نار كثيفا على خلفية إشكال وقع بين أفراد من آل زعيتر وأصحاب محطتي جبل عامل.

وأشارت الصحيفة إلى أن "أفرادا من آل زعيتر أقدموا على إطلاق النار باتجاه المحطة بعدما رفض أصحابها تعبئة البنزين لهم، وعلى الفور تدخل الجيش وعمد إلى توقيف مطلقي النار، ما تسبب بحصول الإشكال".

اطلاق نار كثيف في منطقة الكفاءات بالضاحية ٠٠ pic.twitter.com/KcaQZwuEho — Roby Jo Jo jan (@bIuQRBf9lLO9aUG) August 17, 2021

اطلاق نار كثيف في منطقة الكفاءات بالضاحية والجيش يقوم على توقيف المسلح ٠٠ pic.twitter.com/bHYEwha4mn — Roby Jo Jo jan (@bIuQRBf9lLO9aUG) August 17, 2021

وأضافت أن "أفرادا من آل زعيتر عمدوا إلى إحراق المحطة، على خلفية الإشكال".

اطلاق قذائف B7 في منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية وإضرام النار بمحطة جبل عامل، وذلك على إثر خلاف بين مجموعة شبان من آل زعيتر وأصحاب المحطة. pic.twitter.com/2uwixWRucX — StrongRepublic (@StrongRepublic3) August 17, 2021

وأشارت إلى أن "فوج الإطفاء تمكن فوج من إخماد محطة جبل عامل في وقت لاحق، إلا أن عددا من أفراد آل زعيتر قاموا بإشعال محطة ثانية في المنطقة تابعة للمؤسسة ذاتها".

ضربوها b7. اشتعال النار في مكنة داخل محطة جبل عامل . pic.twitter.com/idSHETABtH — 🇱🇧𝓐𝓱𝓶𝓪𝓭 𝓕𝓸𝓾𝓪𝓷𝓲🇱🇧 (@ahmad_fouani_) August 17, 2021

#لبنان_ينهار إطلاق قذيفة صاروخية ب 7 ورصاص غزير على محطة وقود جبل عامل في منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت pic.twitter.com/hi72jfHdbe — صوت الذين لا صوت لهم (@aboaymankhaledk) August 17, 2021

ولفتت إلى أن "دوي الانفجار الذي سمع في الليلكي - الكفاءات ناجم عن إطلاق قذائف B7 بعد الإشكال الذي وقع".

المصدر: صحيفة "النهار" اللبنانية