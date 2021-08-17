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لبنان.. إطلاق رصاص وقذائف وإحراق محطتي وقود إثر خلاف على أولوية تعبئة البنزين (صور + فيديوهات)

أخبار العالم العربي

لبنان.. إطلاق رصاص وقذائف وإحراق محطتي وقود إثر خلاف على أولوية تعبئة البنزين (صور + فيديوهات)
Reuters Alia Haju
العاصمة اللبنانية بيروت
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أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية بأن منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت فوضى عارمة، وإطلاق نار كثيفا على خلفية إشكال وقع بين أفراد من آل زعيتر وأصحاب محطتي جبل عامل.

وأشارت الصحيفة إلى أن "أفرادا من آل زعيتر أقدموا على إطلاق النار باتجاه المحطة بعدما رفض أصحابها تعبئة البنزين لهم، وعلى الفور تدخل الجيش وعمد إلى توقيف مطلقي النار، ما تسبب بحصول الإشكال".

وأضافت أن "أفرادا من آل زعيتر عمدوا  إلى إحراق المحطة، على خلفية الإشكال".

وأشارت إلى أن "فوج الإطفاء تمكن فوج من إخماد محطة جبل عامل في وقت لاحق، إلا أن عددا من أفراد آل زعيتر قاموا بإشعال محطة ثانية في المنطقة تابعة للمؤسسة ذاتها".

ولفتت إلى أن "دوي الانفجار الذي سمع في الليلكي - الكفاءات ناجم عن إطلاق قذائف B7  بعد الإشكال الذي وقع".

 

المصدر: صحيفة "النهار" اللبنانية

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