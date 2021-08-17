مستشار السيسي يتحدث عن فئات ستتلقى لقاح كورونا إجباريا

قال مستشار الرئيس المصري للصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، إن التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة، سيكون "شبه إجباري".

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وأوضح أن قطاعات مثل التعليم، بكل طلابه وأساتذته وفئاته، سيتم تطعيمهم إجباريا، ثم تطعيم الجهات الحكومية، وبعدها بعض الجهات الخاصة التي لن تتعامل إلا مع من حصلوا على التطعيم، لأنه سند قوي في التعامل مع المرض.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" أن تصنيع اللقاحات في مصر يبشر بالقدرة على تطعيم 40 مليون مواطن خلال شهور قليلة، لأن التطعيم يكون لأكبر من 18 سنة، وفي هذه الحالة تكون مصر طعمت كل الفئات المحتمل إصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن "الوضع الوبائي العالمي مش حلو، وهناك ارتفاعات جديدة في الإصابات وتحورات، ولكن الأوضاع في مصر كويسة، رغم الزيادة التي حدثت خلال الأيام الماضية، وهي زيادة مش كبيرة، وعدد الحالات التي تحتاج إلى عناية مركزة مش كبيرة، ومصر تحصل على كميات كبيرة من اللقاحات ويزيد معها تطعيم المواطنين".

المصدر: وسائل إعلام مصرية