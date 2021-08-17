 
مباشر

مركز المصالحة الروسي: رصد 26 انتهاكا من مسلحي "النصرة" في إدلب

أخبار العالم العربي

مركز المصالحة الروسي: رصد 26 انتهاكا من مسلحي
AFP Delil SOULEIMAN
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2mq

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصد 26 عملية قصف من جانب المسلحين في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وجاء في بيان للمركز الروسي للمصالحة نشر على صفحة وزارة الدفاع الروسية على "فيسبوك" يوم الاثنين أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا 14 عملية قصف في محافظة إدلب و4 في محافظات اللاذقية وحماة وحلب.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية والتركية نفذت دورية في محافظة حلب، كما قامت الشرطة العسكرية الروسية بتسيير دوريات في مسارين بمنطقة منبج بريف حلب، ومسارين آخرين في محافظتي الرقة والحسكة.

إقرأ المزيد
المركز الروسي للمصالحة: إصابة 4 جنود سوريين بنيران مسلحين
المركز الروسي للمصالحة: إصابة 4 جنود سوريين بنيران مسلحين

كما قامت العربات الروسية بمرافقة وسائل النقل المدنية على طريق M4 من عين عيسى إلى تل تمر.

وأكد المركز الروسي "استمرار العمل الهادف إلى التسوية السلمية للنزاع ومساعدة المواطنين السوريين في العودة للحياة السلمية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا