بالفيديو.. مسلح يفتح النار على مقهى بعد أن أزعجه أحد رواده في حلب السورية

التقطت كاميرا المراقبة إقدام شخص على فتح النار على مقهى في مدينة حلب شمال غربي سوريا، وذلك بعد أن "أزعجه" أحد رواد المقهى.

ونشر "تلفزيون الخبر" على "فيسبوك" مقطع الفيديو، قائلا إن "أحد الأشخاص أقدم على فتح النار من بندقية حربية على مقهى حمام باب الأحمر المقابل لقلعة حلب، بعد أن أزعجه أحد رواد المقهى".

وأشار إلى أنه "أصيب أحد العاملين جراء إطلاق النار".

المصدر: "تلفزيون الخبر"