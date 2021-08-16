العاهل السعودي يوجه بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للجزائر

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه بالوقوف إلى جانب الجزائر في مكافحة الحرائق، بإرسال مساعدات إنسانية لها بشكل عاجل لمساعدة المتضررين.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عن "عن بالغ الحزن والأسى لما تتعرض له الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة من حوادث الحرائق وما أحدثته من خسائر بشرية ومادية، وفي ضوء ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر وروابط أخوية راسخة".

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وأضافت أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجه بالوقوف إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشقيقة في جهودها لمكافحة هذه الحرائق بما يساهم في تخفيف الآثار الناجمة عن ذلك، وأن يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للتخفيف عن المتضررين والمنكوبين، وتعبر في الوقت ذاته عن خالص التعازي والمواساة للجمهورية الجزائرية الشقيقة حكومة وشعبا".

المصدر: "واس"