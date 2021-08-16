السعودية.. ضبط 81 امرأة خالفن قيود كورونا

حررت السلطات السعودية المخالفات لـ81 امرأة في إحدى قرى محافظة صامطة إثر مخالفتهن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت 81 امرأة في إحدى قرى محافظة صامطة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

المصدر: "واس"