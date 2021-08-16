الجيش الإسرائيلي: اعتقال فلسطيني يرتدي ملابس الجيش ويحمل سكينا (صور)

نقلت مراسلتنا عن مصادر صحفية عبرية قولها، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيا كان يرتدي ملابس الجيش، ويحمل حقيبة فيها سكين، قرب إحدى المستوطنات شمال الضفة الغربية.

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وأظهرت الصور، "شابا فلسطينيا يرتدي زيا عسكريا يعود للجيش الإسرائيلي، فيما حوت حقيبة ظهره على سكين وبعض الطلقات النارية، والملابس".

RT

RT

RT

يأتي ذلك، عقب اشتباك مسلح وقع فجر اليوم الاثنين في مخيم جنين في الضفة الغربية، أدى إلى مقتل 4 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، وفق مراسلتنا.

المصدر: RT

يافا ستيتي- الضفة الغربية