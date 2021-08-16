 
مباشر

الجيش الإسرائيلي: اعتقال فلسطيني يرتدي ملابس الجيش ويحمل سكينا (صور)

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: اعتقال فلسطيني يرتدي ملابس الجيش ويحمل سكينا (صور)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2fu

نقلت مراسلتنا عن مصادر صحفية عبرية قولها، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيا كان يرتدي ملابس الجيش، ويحمل حقيبة فيها سكين، قرب إحدى المستوطنات شمال الضفة الغربية.

إقرأ المزيد
مقتل 4 فلسطينيين باشتباك مسلح مع الجيش الإسرائيلي
مقتل 4 فلسطينيين باشتباك مسلح مع الجيش الإسرائيلي

وأظهرت الصور، "شابا فلسطينيا يرتدي زيا عسكريا يعود للجيش الإسرائيلي، فيما حوت حقيبة ظهره على سكين وبعض الطلقات النارية، والملابس".

الجيش الإسرائيلي: اعتقال فلسطيني يرتدي ملابس الجيش ويحمل سكينا (صور)
RT
الجيش الإسرائيلي: اعتقال فلسطيني يرتدي ملابس الجيش ويحمل سكينا (صور)
RT
الجيش الإسرائيلي: اعتقال فلسطيني يرتدي ملابس الجيش ويحمل سكينا (صور)
RT

يأتي ذلك، عقب اشتباك مسلح وقع فجر اليوم الاثنين في مخيم جنين في الضفة الغربية، أدى إلى مقتل 4 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، وفق مراسلتنا.

 

المصدر: RT

يافا ستيتي- الضفة الغربية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا