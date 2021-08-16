السفيرة الأمريكية: نرحب بالعقوبات الأوروبية الجديدة لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان

أعربت السفيرة الأمريكية لدى بيروت، دوروثي شيا، عن "ترحيبها بإطار العقوبات الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان".

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وفي تصريح لها بعد لقائها الرئيس اللبناني، ميشال عون، في قصر بعبدا، قالت دوروثي شيا: "نحن نحث الذين يواصلون عرقلة تشكيل الحكومة والإصلاح على وضع المصالح الحزبية جانبا، ولقد رحبنا بإطار العقوبات الجديدة التي اعلن عنها الاتحاد الأوروبي لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان"، مؤكدة أن "واشنطن ستواصل التنسيق مع شركائها بشأن التدابير المناسبة".

وأضافت شيا: "تتشارك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في تقديم الدعم المباشر للبنانيين، وسنواصل القيام بذلك، وفيما أقف هنا، لدي زملاء يعملون على المساعدات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للمساعدة حيث فشلت الخدمات الأساسية...هذه مسؤولية الحكومة، لكننا نعلم أن الشعب اللبناني ليس بإمكانه الانتظار".

ورأت السفيرة الأمريكية أن "لبنان يحتاج إلى قادته لاتخاذ إجراءات إنقاذ عاجلة، وأن هذا لا يمكن أن يحدث دون حكومة ذات صلاحيات تركز على الإصلاح وتبدأ في تلبية احتياجات الشعب وتباشر العمل الجاد من أجل التعافي الاقتصادي".

وأكملت: "التقيت صباح هذا اليوم رئيس الوزراء المكلف، نجيب ميقاتي، حيث بحثنا الجهود اللبنانية لتشكيل حكومة بسرعة، وقد انتهيت لتوي من لقاء فخامة الرئيس ميشال عون حيث بحثنا الموضوع ذاته"، معتبرة أن "الشعب اللبناني يعاني والاقتصاد والخدمات الأساسية وصلا إلى حافة الانهيار، وأن كل يوم يمر دون وجود حكومة تتمتع بالصلاحيات وملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، هو يوم ينزلق فيه الوضع المتردي أصلا أكثر فأكثر إلى كارثة إنسانية".



المصدر: "الجديد"