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الرئاسة الفلسطينية تدين "جريمة جنين": استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار

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الرئاسة الفلسطينية تدين
Reuters RANEEN SAWAFTA
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أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، وأسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين حتى الآن".

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وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "نعرب عن غضب واستنكار الرئاسة الشديدين لهذه الجريمة النكراء، ونؤكد أن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار".

وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، مطالبا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، "بالضغط عليها لوقف اعتداءاتها بحق الشعب الفلسطيني، كي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها".

وأضاف أبو ردينة أن "استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق شعبنا واعتداءاته وعمليات القتل اليومية وخرقه لقواعد القانون الدولي، تستدعي قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني".

المصدر: RT

يافا ستيتي- الضفة الغربية

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