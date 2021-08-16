مصر.. مسؤول طبي يكشف عن الفئات الممنوعة من تلقي لقاء "فايزر" ضد كورونا

كشفت صحيفة "الوطن" نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الصحة عن الفئات الممنوعة من أخذ لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا في البلاد.

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وأوضح المصدر أن الفئات الممنوعة من أخذ لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا هي:

- الأطفال حتى سن الـ18 عاما.

- السيدات الحوامل والمرضعات.

- من لديهم حساسية تجاه اللقاحات.

كما أشار المصدر إلى أن "لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا واسع الاستخدام، على عكس بعض أنواع اللقاحات كـ"جونسون أند جونسون" وكذلك لقاح "أسترازنيكا"، المضادين لهذا الفيروس أيضا".

ولفتت "الوطن" إلى أنه "وبحسب المصدر المسؤول بوزارة الصحة والسكان، فإن لقاح "فايزر" عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، والشركة المنتجة للقاح أكدت أن له فعالية في مواجهة الفيروس، حيث تصل نسبة فعاليته بعد الجرعة الأولى 52%، و95% بعد الجرعة الثانية".

هذا وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بأهمية حجز لقاح ضد فيروس كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.

المصدر: "الوطن"