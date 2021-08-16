وسائل إعلام تركية: اعتقال سوري نشر فيديو استفزازيا

أفادت وسائل إعلام تركية بأن السلطات أوقفت سوريا بتهمة "نشر فيديو استفزازي" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "الشاب الذي يعيش في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا تحدث عن الحرائق في البلاد وأحداث أنقرة الأخيرة وأنهى الفيديو بالشتائم، وفور انتهاء الفيديو تحركت قوات الأمن للبحث عنه وإلقاء القبض عليه".

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ونشر الشاب مقطعا عبر موقع "تيك توك" قال فيه: "أنا سوري .. لا أعرف اللغة التركية… ولكنني أفهمكم، وأسمع ما تتحدثون عنه. أين أحرقوا؟ أنقرة، اسطنبول؟ مباشرة تقولون إن السوري هو الذي حرق، وأنا أقول: يعيش السوري في منزله ولديه أطفال وتبدؤون بمهاجمته، تعالوا وقولوا هذا الشيء في غازي عنتاب"، منهيا حديثه بالشتائم.

ويفهم من حديثه أنه حرض على الكراهية والعداوة، وتم اعتقاله ويجري التحقيق معه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

المصدر: "عكس السير"