حمدوك: نبذل كافة الجهود للحفاظ على وحدة إثيوبيا

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن بلاده تسعى لحل مشكلات الجوار الإثيوبي بوصفها الرئيس الحالي لتجمع "إيقاد"، وأن الخرطوم تبذل كافة الجهود للحفاظ على وحدة أراضي إثيوبيا.

وقال حمدوك إن "السودان سيبذل كافة جهوده من أجل الحفاظ على وحدة تراب إثيوبيا ومنعها من الانزلاق إلى دائرة التقسيم لاعتبارات كثيرة من بينها التأثير على أمن الإقليم برمته".

وأضاف: "إثيوبيا دولة تضم 110 مليون نسمة، وأن انهيار الدولة هناك سوف يكون كارثي.. السودان لن يسمح بذلك".

وأشار إلى أنه بذل في هذا الجانب مجهودات وأجرى محادثات على المستوى الإقليمي والدولي شملت الجانب الأمريكي.

وبين أن "استدعاء السفير السوداني لدى إثيوبيا كان بغرض التشاور وأنه عاد اليوم إلى مقر عمله في أديس أبابا".

المصدر: "سونا"