الخارجية الإماراتية: نعمل على تسهيل إجلاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية من أفغانستان

أعلنت الخارجية الإماراتية أنها تعمل على تسهيل إجلاء عدة بعثات دبلوماسية أجنبية من أفغانستان عبر مطارات الإمارات.

وأضافت الوزارة في بيان أن عمليات الإجلاء تشمل بعثات دبلوماسية من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وألمانيا ومصر والاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن بلاده قررت نقل سفارتها في أفغانستان إلى منطقة قرب مطار كابل، وإرسال قوات عسكرية إلى الإمارات لإجلاء الفرنسيين عن أفغانستان.

وأضاف لو دريان أن السفارة ستظل جاهزة لإجلاء جميع المواطنين الفرنسيين الذين ربما ما زالوا داخل أفغانستان.

وطلبت باريس يوم الجمعة الماضي من جميع مواطنيها المقيمين في أفغانستان مغادرة البلاد بسبب تطورات الوضع الأمني.

جدير بالذكر أن حركة "طالبان" الأفغانية أعلنت أن مسلحيها دخلوا القصر الرئاسي في العاصمة كابل، بعد استقالة الرئيس أشرف غني ومغادرته من البلاد.

المصدر: وكالات