وزير الري المصري: بلادنا بين أكثر دول العالم معاناة من شح المياه

تفقد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر في محافظة بورسعيد، في إطار جولات ميدانية يطوف بها على مختلف المحافظات.

وأوضح أن مصر تعد من أكثر دول العالم معاناة من الشح المائي، مشيرا إلى أن الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية يتم تعويض جزء منها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

وقال إن مصر تواجه العديد من التحديات في قطاع المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، الأمر الذي يستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى.

وتفقد عبد العاطي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بكل مكوناتها ومقر وحدة التحكم SCADA ومأخذ المحطة، وأحواض الترسيب السريع والبطئ، ووحدة التجفيف الخاصة بالحمأة، ومعامل تحليل نوعية المياه، ومبنى تخزين المواد الكيميائية المستخدمة في المعالجة، ومحطة توليد الكهرباء، والمبنى الإداري، والعيادة.

المصدر: "المصري اليوم"