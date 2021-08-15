سوريا.. احتجاجات على تلوث المياه في بلدة يحمور ومحافظ طرطوس يطرح الحلول (فيديو)

احتج أهالي بلدة يحمور التابعة لمنطقة طرطوس بمحافظة طرطوس السورية على تلوث مياه الشرب قبل أيام، نتيجة وجود مكب للنفايات في المنطقة.

وقطع أهالي المنطقة الطريق بين طرطوس وصافتيا وكل المفارق المؤدية له ومنعوا السيارات العامة والخاصة وسيارات القمامة من الدخول، احتجاجا على وجود مكب للنفايات في المنطقة يؤثر بشكل مباشر على المياه الجوفية ومياه الشرب في المنطقة.

وأكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى في تصريح لـ"سانا" أن هناك خطة متكاملة لمعالجة ملف النفايات بالكامل في المحافظة.

وقال إنه يتابع الأمر بشكل مباشر وباب المحافظة مفتوح للقاء الأهالي وإيجاد الحلول، موضحا أنه تم رفع التلوث عن مياه الشرب في المنطقة وهناك خطة متكاملة لمعالجة ملف النفايات بالكامل وإيجاد حل نهائي لمسألة النفايات في المحافظة.

وأشار إلى وجود عقد لنقل النفايات من محافظة طرطوس بالقطار إلى محافظة أخرى خارج مناطق السكن باعتبار أن محافظة طرطوس كثيفة سكانيا وهذا الأمر ينهي ملف النفايات في طرطوس بشكل كامل.

وأضاف أنه بالنقاش والتعاون مع الأهالي يمكن الوصول إلى الحلول المناسبة وأن مصلحة المواطنين وصحتهم تشكل أولوية لعمل المحافظة ولكن نحتاج إلى ترو وعدم استعجال.

قطع أهالي منطقة يحمور في طرطوس الطريق الواصل بين طرطوس وصافتيا وكل المفارق المؤدية له ومنعوا السيارات العامة والخاصة من الدخول، وذلك احتجاجا على وجود مكب للنفايات في المنطقة الذي يؤثر على المياه الجوفية ومياه الشرب في المنطقة. pic.twitter.com/zHm2ZwuBCI — خالدالخطيب (@khaleedalkhteb) August 15, 2021

المصدر: وكالات