مصر.. تأييد براءة سما المصري من تهمة سب ريهام سعيد

أيدت محكمة مصرية براءة الراقصة الاستعراضية سما المصري من تهمة سب وإزعاج الإعلامية المصرية ريهام سعيد.

وقضت محكمة مستأنف الاقتصادية اليوم، بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنح محكمة أول درجة، ببراءة الراقصة الاستعراضية سامية أحمد عطية والشهيرة بـسما المصري، من اتهامها بسب وإزعاج الإعلامية ريهام سعيد.

كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية المرفوعة من ريهام سعيد، ضد مواطنتها سما المصري.

يذكر أن المحامي شعبان سعيد المدافع الإعلامية ريهام سعيد تقدم بطلب للنيابة العامة المختصة في مصر، للاستئناف على حكم براءة المصري.

واستند دفاع ريهام سعيد، في طلبه على الخطأ في تطبيق القانون من المحكمة التي أصدرت حكم البراءة، حسب ما قدمه.

ودفع أشرف ناجي محامي سما المصري، بتلفيق التهمة وعدم صحة الواقعة وكيدية الاتهامات التي استندت عليها ريهام سعيد في دعواها.

يذكر أن المحكمة استمعت لأقوال سما المصري، حيث أنكرت جميع التهم المنسوبة لها، وعليه قضت المحكمة ببراءتها من جميع التهم المنسوبة إليها.

المصدر: "الأهرام"