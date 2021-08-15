مواجهات بين الشرطة اللبنانية ومحتجين أمام منزل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في بيروت (فيديو)

أفاد مراسل RT في لبنان بأن مواجهات اندلعت بين الشرطة ومحتجين أمام منزل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في العاصمة بيروت.

وقالت المراسلة إن المحتجين حطموا الواجهة الأساسية لمنزل الرئيس نجيب ميقاتي، وكتبوا على الجدران أمام المنزل "عكار حرقوها نوابها".

وأوضحت أن عناصر مكافحة الشغب استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

من أمام منزل الرئيس نجيب #ميقاتي.. "#عكار حرقوها نوابها" pic.twitter.com/RIcLp6qX2t — Ahmad El Hajj | أحمد الحاج (@AhmadElHajj007) August 15, 2021

مواجهات بين المحتجين والقوي الأمنية من امام منزل نجيب ميقاتي في بيروت pic.twitter.com/BqGIc16iE0 — Addiyar Newspaper - جريدة الديار (@AddiyarNews) August 15, 2021

مكافحة الشغب تحاول مطاردة الشبان الذين يحاولون اقتحام مبنى الذي يقيم فيه #نجيب_ميقاتيpic.twitter.com/T9ba9wejNa — mary saadeh🇱🇧 (@marysaadeh19) August 15, 2021

من امام منزل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في بيروت pic.twitter.com/bqDAtGN1DA — Alhadeel News (@AlHadeelMag) August 15, 2021

وأعلن الجيش اللبناني يوم الأحد أن الحصيلة النهائية للجرحى والقتلى في صفوف العسكريين جراء انفجار صهريج الوقود في بلدة التليل بعكار، بلغت 24 فردا.

وورد في بيان عن الجيش: "بلغت حصيلة الإصابات النهائية في صفوف العسكريين 24 عنصرا موزعين على الشكل التالي: وفاة عنصرين، 11 عنصرا حالتهم حرجة، 4 عناصر مفقودين، إضافة إلى 7 عناصر إصاباتهم طفيفة تمت معالجتهم وغادروا المستشفيات".

وكان الجيش اللبناني أعلن أنه "بتاريخ 15 أغسطس، قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار، كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين".

وأكد الجيش أن "التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار".

المصدر: RT + وكالات