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حريق ضخم في القدس وإسرائيل تجلي المستوطنين (فيديو)

أخبار العالم العربي

حريق ضخم في القدس وإسرائيل تجلي المستوطنين (فيديو)
RT
حريق كبير في القدس والقوات الإسرائيلية تقوم بإجلاء المستوطنين
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تعمل عدة طواقم إطفاء إسرائيلية منذ ظهر اليوم على إخماد حريق ضخم اندلع في منطقة موشاف بيت مئير بالقدس المقامة على أراضي قرية محسير.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن ألسنة اللهب كانت تنتشر بسرعة بسبب الرياح القوية، وأن القوات الإسرائيلية قامت بإخلاء المنازل وإجلاء المستوطنين عن المنطقة المذكورة.

وأشارت مراسلة RT إلى أن 8 طائرات إطفاء تعمل بالقرب من الخط الأول للمنازل من أجل احتواء الحريق.

وأضافت أن فرقا إضافية من جميع أنحاء المحافظة وأخرى من المناطق المجاورة في طريقها إلى مكان الحادث.

وذكرت أن الدفاع المدني والمتدخلين لم يتمكنوا من السيطرة على الحريق حتى الآن.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية

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