حريق ضخم في القدس وإسرائيل تجلي المستوطنين (فيديو)

تعمل عدة طواقم إطفاء إسرائيلية منذ ظهر اليوم على إخماد حريق ضخم اندلع في منطقة موشاف بيت مئير بالقدس المقامة على أراضي قرية محسير.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن ألسنة اللهب كانت تنتشر بسرعة بسبب الرياح القوية، وأن القوات الإسرائيلية قامت بإخلاء المنازل وإجلاء المستوطنين عن المنطقة المذكورة.

وأشارت مراسلة RT إلى أن 8 طائرات إطفاء تعمل بالقرب من الخط الأول للمنازل من أجل احتواء الحريق.

وأضافت أن فرقا إضافية من جميع أنحاء المحافظة وأخرى من المناطق المجاورة في طريقها إلى مكان الحادث.

وذكرت أن الدفاع المدني والمتدخلين لم يتمكنوا من السيطرة على الحريق حتى الآن.

اندلاع حريق كبير في مستوطنة "بيت مئير" قرب القدس والاحتلال يخلي المستوطنين من المكان pic.twitter.com/aeUToEZGy5 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 15, 2021

#مباشر_فلسطين

حريق في الغابات القريبة من القدس

بالقرب من مستوطنة بيت مئير pic.twitter.com/OzVjrSQUDb — محمد العموري (@mohamedamory66) August 15, 2021

#عاجل_فلسطين

حريق كبير يلتهم الأحراش قرب القدس، والإحتـلال يُخلي السكان في مستــوطنات "رامات رزيل" و "كريات يعاريم" و "بيت مئير". pic.twitter.com/VpvyvDBUee — محمد العموري (@mohamedamory66) August 15, 2021

#اجل

قناة كان العبرية:

لا تزال النيران تنتشر في الأحراش قرب #القدس والدخان الكثيف يتصاعد فوق الطريق السريع 1 - أخلت قوات الإنقاذ منازل مستوطنين في بيت مئير ورمات رزيل وكريات يعاريم. pic.twitter.com/7vtchrM7Qk — Mohammed Alagha محمد الاغا (@MahmmadAlagha) August 15, 2021

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية