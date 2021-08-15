عباس يبحث مع الملك الأردني العلاقات الثنائية وآخر التطورات السياسية

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الملك الأردني عبد الله الثاني في عمان العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين، وآخر التطورات السياسية.

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كما بحث الطرفان، خلال لقائهما في قصر الحسينية في عمان، اليوم الأحد، المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة للدفع بعملية السلام قدما.

وجدد الملك عبد الله الثاني، خلال اللقاء "التأكيد على موقف الأردن الداعم والمساند لحقوق الأشقاء الفلسطينيين العادلة والمشروعة".

وشدد الملك الأردني على "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل، بما يمكن الأشقاء الفلسطينيين من قيام دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

من جهته، ثمن الرئيس الفلسطيني مواقف الملك الأردني الداعمة للشعب الفلسطيني مشيرا إلى "أهمية زيارة جلالته الأخيرة إلى واشنطن والتي ركزت على مركزية القضية الفلسطينية، والدفع باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل".

وأكد عباس "أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وصل اليوم الأحد إلى العاصمة الأردنية عمان. واستقبله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وكانت مروحية أردنية قد وصلت رام الله صباحا لتقل الرئيس الفلسطيني و الوفد المرافق للعاصمة عمان.

المصدر: RT+عمون