رجل أعمال فلسطيني يعرض على هنية مقترحات لإنهاء الانقسام

عرض رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، على رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مبادرة النوايا الحسنة المتعلقة بمقترحات استكمال الحوار الوطني وإنهاء الانقسام.

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واستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في مكتبه اليوم الأحد رجل الأعمال الفلسطيني السيد منيب المصري.

ورحب هنية بـ"كل الجهود الهادفة للوحدة وجهود منيب الأخيرة"، وذكرت الحركة بـ"المرونة الكبيرة التي قدمتها من أجل ذلك، وحالة الإحباط التي مني بها الشعب الفلسطيني بعد تراجع السلطة عن كل الاتفاقات الموقعة، خاصة موضوع الانتخابات الفلسطينية الشاملة".

وقد تسلمت الحركة نسخة عن المبادرة، ووعدت بدراستها في مؤسساتها للرد رسميا عليها.

واتفق الطرفان على عقد لقاء مشترك آخر بعد ذلك لمناقشة الرد وبلورته والاستماع لرؤية القوى والأطراف الفلسطينية المختلفة.

المصدر: RT