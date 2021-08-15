الملك عبد الله الثاني يوجه بتقديم أي مساعدة مطلوبة للبنان ويستقبل وزيرة الدفاع

وجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بتقديم أي مساعدة مطلوبة للبنان، بما في ذلك معالجة الجرحى في الأردن، على خلفية انفجار خزان وقود في مدينة عكار اللبنانية خلف عشرات الضحايا.

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من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن "الأردن ينسق مع الأشقاء في لبنان بتوجيه من الملك عبد الله الثاني لتقديم أي مساعدة مطلوبة، بما في ذلك معالجة الجرحى في الأردن".

وقال الصفدي في "تويتر": أحر مشاعر العزاء والمواساة إلى أشقائنا في لبنان بضحايا حادث تفجر خزان الوقود في عكار".

وأضاف: "نقف مع أشقائنا بكل الإمكانات، وبتوجيه من جلالة الملك ننسق مع الأشقاء لتقديم أي مساعدة مطلوبة، بما في ذلك معالجة الجرحى في الأردن..رحم الله الضحايا وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل".

أحر مشاعر العزاء والمواساة إلى أشقائنا في #لبنان بضحايا حادث تفجر خزان الوقود في #عكار. نقف مع أشقائنا بكل الإمكانات، وبتوجيه من جلالة الملك ننسق مع الأشقاء لتقديم أي مساعدة مطلوبة، بما في ذلك معالجة الجرحى في الأردن. رحم الله الضحايا وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) August 15, 2021

هذا واستقبل الملك عبد الله الثاني وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زينة عكر في قصر الحسينية بالأردن.⁧ ⁩ ⁧

وشدد الملك عبد الله على "ضرورة دعم مؤسسات الدولة والجيش في ⁧ لبنان⁩ للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته"، مؤكدا أن "استقرار ⁧لبنان⁩ وازدهاره مهمان وأساسيان لازدهار المنطقة ونموها".

المصدر: "خبرني" + RT