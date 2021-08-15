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باسيل لحاكم مصرف لبنان المركزي: "لو صحيح أنا حاكم لبنان ما كنت تركتك من زمان"

أخبار العالم العربي

باسيل لحاكم مصرف لبنان المركزي:
Reuters MOHAMED AZAKIR
رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان جبران باسيل
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علق رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان جبران باسيل على تصريح حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي وصفه في مقابلة إذاعية بأنه "حاكم لبنان".

وفي تغريدة عبر موقع "تويتر" قال باسيل: "لو صحيح أنا حاكم لبنان، ما كنت تركتك من زمان".

وكان سلامة قال في مقابلة إذاعية السبت إنه "حاكم المصرف المركزي ولكن جبران باسيل حاكم البلد ولا أريد أن آخذ مكانه".

وأضاف: "لا أحد يغطيني وهناك مسؤولية تقع علينا"، متمنيا تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.

وقال: "هذا ما أتمناه، منذ عام ومصرف لبنان هو بمنأى عن ال​سياسة​​ ونحترم كل مواقع الدولة ونعرف ما هو موقعنا وما هو حجمنا ولا نتدخل بالحياة السياسية".

المصدر: RT

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