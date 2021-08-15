باسيل لحاكم مصرف لبنان المركزي: "لو صحيح أنا حاكم لبنان ما كنت تركتك من زمان"

علق رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان جبران باسيل على تصريح حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي وصفه في مقابلة إذاعية بأنه "حاكم لبنان".

وفي تغريدة عبر موقع "تويتر" قال باسيل: "لو صحيح أنا حاكم لبنان، ما كنت تركتك من زمان".

لو صحيح انا حاكم لبنان، ما كنت تركتَك من زمان ! GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 14, 2021

وكان سلامة قال في مقابلة إذاعية السبت إنه "حاكم المصرف المركزي ولكن جبران باسيل حاكم البلد ولا أريد أن آخذ مكانه".

وأضاف: "لا أحد يغطيني وهناك مسؤولية تقع علينا"، متمنيا تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.

وقال: "هذا ما أتمناه، منذ عام ومصرف لبنان هو بمنأى عن ال​سياسة​​ ونحترم كل مواقع الدولة ونعرف ما هو موقعنا وما هو حجمنا ولا نتدخل بالحياة السياسية".

المصدر: RT