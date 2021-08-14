مصر.. ضبط عصابة نصب واحتيال إلكتروني ارتكبت 52 جريمة

قررت نيابة المنيا في مصر حبس 5 أشخاص على ذمة التحقيق في 52 جريمة نصب واحتيال شملت 700 ألف جنيه.

وكشفت التحريات اتصال المشبوهين بضحاياهم هاتفيا، مدعين أنهم مندوبو خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك وإيهامهم بفوزهم بجوائز مالية، وطلبهم تحديث البيانات البنكية ليتمكنوا من تحويل قيمة الجوائز لهم، ما يقتضي إفصاحهم للمتصلين بهم عن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

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وخلصت التحريات إلى استخدام المتهمين تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني، وشحن أرصدة المحافظ الإلكترونية المفتوحة بمعرفتهم، بعد الاستيلاء على أرصدة ضحاياهم.

وعثر بحوزتهم على 5 هواتف محمولة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التي تحتوي على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بضحاياهم، وأوامر الشراء على مواقع التسوق الإلكتروني، والعديد من برامج الكمبيوتر التي تستخدم في أعمال القرصنة والاختراق والتخفي على الإنترنت.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وبأنهم يختارون أرقام الهواتف الخاصة بالضحايا عشوائيا، وأنهم تمكنوا من ارتكاب 52 جريمة نصب، وبلغت قيمة المبالغ المالية المستولى عليها 700 ألف جنيه.

المصدر: "صدى البلد"